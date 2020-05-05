Глава ВОЗ назвал самый действенный способ борьбы с коронавирусом

Тщательное мытье рук с мылом остается самым эффективным средством профилактики коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Одним из лучших средств является одно из самых простых - мытье рук. Это одна из самых важных мер общественного здравоохранения для защиты людей, семей и сообществ от COVID-19 и многих других заболеваний», - заявил Гебрейесус в ходе выступления, стенограмма которого опубликована на официальном сайте организации.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в Китае в конце прошлого года. Эпицентром заражения считается многомиллионный город Ухань в провинции Хубэй. После того, как власти КНР обратили внимание экспертов ВОЗ на вспышку необычной пневмонии, город закрыли на карантин, а жителям запретили выходить на улицы. Несмотря на принятые меры, сдержать инфекцию на территории страны не удалось, и она распространилась по всему миру.

По последней информации, общее число заболевших составляет 3 435 894 человека. За сутки оно увеличилось на 86,1 тысячи. Умерли коронавируса 239 604, 976 - за последние сутки, что более чем на семь тысяч меньше, чем днем ранее.

Больше всего зараженных - 1 544 145 - зарегистрировано в Европе, скончались из них более 143,9 тысяч. По данным университета Джонса Хопкинса, который ведет собственную статистику, в мире более 3,5 миллиона инфицированных. Количество летальных исходов приближается к 250 тысячам.