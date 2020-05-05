«Удар по собственной истории»: Захарова прокомментировала демонтаж памятника Коневу в Чехии

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге является ударом по собственной национальной истории Чехии. Дипломат также напомнила в интервью для YouTube-канала «Изолента live», что именно Конев и Красная армия действовали вместе с чехами и это было единое братство.

«И вот эта потревоженная память и абсолютно кощунственные действия, конечно, вписаны уже в историю самой Чехии», - посетовала Захарова.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что между РФ и Чехией до сих пор действуют договоры относительно охраны памятников и могил советских солдат. Она также напомнила, что памятники советским солдатам находятся на территории чешских городов на юридическом основании.

Напомним, по делу о сносе памятника Коневу в Праге Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично».

Подобный поступок со стороны чешских властей вызвал общественный резонанс. Так, дочь знаменитого военачальника Наталия Конева заявила, что, так как в чешской столице в начале апреля были введены карантинные меры из-за пандемии коронавируса, власти решили просто воспользоваться данной ситуацией и избавиться от памятника, не привлекая к этому большого внимания. Родственница маршала подчеркнула, что была очень огорчена тем, что не смогла попасть в Прагу, чтобы проститься с монументом, который был для нее очень важен.