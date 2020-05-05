Ожившая история: в Екатеринбурге на День Победы впервые пройдет театрализованная выставка-реконструкция ключевых событий ВОВ

Театрализованная выставка-реконструкция исторических событий времен Великой Отечественной войны впервые пройдет в Екатеринбурге 9 Мая. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) проведут смотр готовности автоколонны с историческими платформами.

Выставка, посвященная 75-летию Великой Победы, проводится по инициативе командования ЦВО. По улицам уральской столицы проедет колонна из 11 военных грузовиков с платформами-баннерами с изображением основных этапов Великой Отечественной войны: битва под Москвой, оборона Ленинграда и Севастополя, Сталинградское сражение, взятие Берлина.

Помимо тематических баннеров на платформах будет воссоздана историческая обстановка, соответствующая периоду времени. Также в статическом показе на платформе будут участвовать скульптурные группы в исполнении артистов Ансамбля песни и пляски ЦВО в одежде времен Великой Отечественной войны - пилотках, шапках-ушанках, ватниках и брюках галифе. Каждый артист будет изображать собирательный образ героя-фронтовика: девушку-радистку и зенитчицу, партизана, матроса, политрука, поднимающего батальон в атаку, или лыжника в маскхалате.

Машины будут двигаться со скоростью не более 10 километров в час на минимальной дистанции, тем самым создавая непрерывную картину войны: от 22 июня 1941 года до 9 мая 1945-го.