Пилот загоревшегося в Шереметьево год назад самолета назвал свою версию катастрофы

Самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в Шереметьево в 2019 году из-за несоответствия нормам летной годности. Такую версию выдвинул пилот Денис Евдокимов.

Летчика обвиняют в гибели пассажиров. Он вину не признает, заявляя, что ответственность лежит на производителе, который вовремя не доработал самолет.

В интервью изданию Lenta.ru Евдокимов сообщил, что Sukhoi Superjet 100 перешел в ручной режим по причине, которая не была описана производителем. Из-за этого, возможно, была нарушена корректность работы. Также пилот заявил, что о данной проблеме говорилось и в предварительном отчете Межгосударственного авиационного комитета.

По данным следствия, причиной катастрофы стало несоблюдение командиром экипажа Денисом Евдокимовым процедуры эксплуатации самолета при выполнении посадки.

Трагедия произошла 5 мая 2019 года. Самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы в Мурманск, вскоре после взлета вернулся в аэропорт. Он совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находилось 73 пассажира и 5 членов экипажа. Погиб 41 человек, еще 10 пострадали.