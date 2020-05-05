СМИ: у разведок нет доказательств «утечки» коронавируса из лаборатории КНР

Улик, доказывающих, что коронавирус мог выйти из китайской исследовательской лаборатории в городе Ухань, в настоящий момент нет. Об этом сообщает британская газета Guardian, со ссылкой на источники в разведслужбах.

По словам собеседников издания, документ, содержащий многочисленные обвинения в адрес КНР в сокрытии информации об эпидемии, на который ранее сослалось австралийское издание Daily Telegraph, поступил не из разведывательной сети «Пять глаз» - альянса разведок Британии, США, Австралии, Новой Зеландии и Канады.

Источник Guardian из австралийской разведки уверен, что Daily Telegraph получила данные для материала именно из США. Кроме того, собеседник предположил, что доклад на самом деле не был секретным: его лишь представили таковым в статье Daily Telegraph.

«Мне кажется, что это (доклад, о котором говорится в статье. - Прим. ред.) было инструментом контрпропаганды и оказания давления на Китай», - считает представитель разведслужбы Австралии.

Источники Guardian в Великобритании также сообщили, что не считают доклад основанным на секретной информации, предоставленной разведкой.

Ранее издание Daily Telegraph выпустило материал, в котором говорилось, что разведывательные службы ряда западных стран заподозрили Китай в длительном утаивании информации о начале вспышки COVID-19.

По утверждению газеты, выводы были основаны на оказавшемся у них в доступе досье авторства спецслужб США, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и самой Австралии.

В ВОЗ, в свою очередь, комментируя данные сообщения, назвали их спекуляцией.