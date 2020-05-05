«Опасна для здоровья»: в Минздраве прокомментировали информацию, что курильщики реже заболевают COVID-19
В министерстве напомнили, что употребление табачной продукции в любом случае опасно.
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Сообщения, которые в последнее время все чаще появляются в социальных сетях и СМИ, о том, что курящие люди в меньшей степени подвержены риску заражения коронавирусом, не соответствуют действительности. Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн.
«Более того, информация опасна для здоровья! Употребление табачной продукции любыми способами опасно! А в ситуации пандемии вируса COVID-19 - смертельно», - отметил специалист.
Брюн предположил, что подобные вбросы могут быть организованы заинтересованными лицами и производителями.