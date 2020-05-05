«Опасна для здоровья»: в Минздраве прокомментировали информацию, что курильщики реже заболевают COVID-19

Сообщения, которые в последнее время все чаще появляются в социальных сетях и СМИ, о том, что курящие люди в меньшей степени подвержены риску заражения коронавирусом, не соответствуют действительности. Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн.

«Более того, информация опасна для здоровья! Употребление табачной продукции любыми способами опасно! А в ситуации пандемии вируса COVID-19 - смертельно», - отметил специалист.

Брюн предположил, что подобные вбросы могут быть организованы заинтересованными лицами и производителями.