Роспотребнадзор объяснил низкие показатели смертности от коронавируса в России

Смертность от коронавируса в России по сравнению с другими странами является низкой в связи с ранней диагностикой. Об этом сообщил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

Он заявил, что это позволяет контролировать течение болезни и не допускать осложнений.

По словам Акимкина, высокочувствительные тест-системы с легкостью выявляют бессимптомных зараженных, которые переносят инфекцию. Специалист подчеркнул, что доля носителей, у которых болезнь протекает без клинических проявлений, составляет 70-80% от общего числа заболевших.

По последним данным, в России выявлено 155 370 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 19 865 человек, 1 451 - умер.