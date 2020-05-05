Инициатор сноса памятника маршалу Коневу в Праге пожаловался на Россию в ЕК

Староста района Прага-6 Ондржей Коларж, по инициативе которого в столице Чехии демонтировали памятник маршалу Ивану Коневу, обратился с жалобой на Россию к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Он заявил, что российская сторона якобы вмешивается в дела государства.

В письме Коларж уточнил, что не видит ничего особенного в перемещении памятника, так как он является собственностью городского округа.

Коларж попросил фон дер Ляйен «разъяснить России, что такое поведение недопустимо», сообщает Чешское радио.

Памятник маршалу Коневу власти района Прага-6 демонтировали 3 апреля. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту публичного осквернения символов воинской славы России.