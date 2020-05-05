Россия и Турция провели восьмое совместное патрулирование в Сирии

В зоне деэскалации Идлиб состоялось восьмое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4, которая связывает Алеппо и Латакию.

«Протяженность маршрута была увеличена в два раза больше предыдущих патрулей», - заявили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

Со стороны РФ в патрулировании были задействованы два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр». С воздуха движение колонны контролировали беспилотные летательные аппараты ВКС России.

Пятого марта 2020 года Владимир Путин и Реджеп Эрдоган после переговоров в Кремле подписали совместный документ по урегулированию ситуации в Сирии. Президенты России и Турции договорились в полночь с 5 на 6 марта ввести в Идлибе режим прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения. Также стороны условились создать коридор безопасности к югу от трассы М-4, а на участках дороги с 15 марта проводить совместное патрулирование.



