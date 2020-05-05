«Тяжелая утрата»: зампредседателя правительства Борисов выразил соболезнования в связи со смертью Евгения Микрина

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов выразил соболезнования в связи со смертью Евгения Микрина.

«Я знал Евгения Анатольевича Микрина много лет - с начала 90-х годов, когда для нашей ракетно-космической промышленности и науки наступили очень непростые времена», - цитирует председателя правительства пресс-служба Роскосмоса.

Как рассказал Борисов, ученый сочетал в себе талант выдающегося научного деятеля, инженера и организатора. Кроме того, он обладал замечательными человеческими качествами - порядочностью, ответственностью и принципиальностью, которые делают эту утрату особенно тяжелой для тех, кто был знаком с ним лично.

Генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК «Энергия» академик Евгений Микрин был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу в Коммунарке. Врачи боролись за его жизнь несколько недель. 5 мая на 65-м году ученый ушел из жизни.