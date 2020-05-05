«Самый любимый праздник»: собравшая для врачей миллион рублей ветеран ВОВ рассказала, как будет отмечать День Победы
Женщина, собравшая на помощь борющимся с коронавирусом врачам более миллиона рублей, отметила, что в этот раз запишет празднование на видео и опубликует в своем блоге.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева, которая собрала более одного миллиона рублей на помощь пострадавшим от коронавируса врачам, рассказала телеканалу «Звезда» о своих планах на 9 Мая.
«Я хочу встретить праздник свой, самый мой любимый праздник, за праздничным столом, чтобы были рядом родные и близкие, чтобы мы вспомнили своих родственников, которые погибли на фронте», - отметила ветеран.
Женщина сообщила, что обычно за праздничным столом она рассказывает истории времен войны. А в этот раз она будет снимать их на видео, чтобы потом записи на ее YouTube-канале смог посмотреть каждый желающий.