«Самый любимый праздник»: собравшая для врачей миллион рублей ветеран ВОВ рассказала, как будет отмечать День Победы

Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева, которая собрала более одного миллиона рублей на помощь пострадавшим от коронавируса врачам, рассказала телеканалу «Звезда» о своих планах на 9 Мая.

«Я хочу встретить праздник свой, самый мой любимый праздник, за праздничным столом, чтобы были рядом родные и близкие, чтобы мы вспомнили своих родственников, которые погибли на фронте», - отметила ветеран.

Женщина сообщила, что обычно за праздничным столом она рассказывает истории времен войны. А в этот раз она будет снимать их на видео, чтобы потом записи на ее YouTube-канале смог посмотреть каждый желающий.