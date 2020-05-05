Три человека пострадали в результате взрыва на заводе в Мордовии

Три человека пострадали в результате взрыва на заводе «Рузхиммаш» в Республике Мордовия. Инцидент произошел в городе Рузаевка около 19:00 по местному времени.

Как сообщили в региональном главке МЧС, во время ремонтных работ взорвался компрессорный насос. Пожара на месте ЧП удалось избежать, как и человеческих жертв. Пострадавших работников госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщает РИА Новости.

В результате взрыва, некоторые конструкции предприятия пострадали, однако сам завод продолжает работу. Эксперты выясняю истинную причину произошедшего.