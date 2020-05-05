Коронавирус выявлен еще у 10 102 россиян

За прошедшие сутки в России зафиксировано 10 102 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших в стране достигло 155 370. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

Инфекция выявлена в 83 из 85 регионов. Отмечается, что 49,1% зараженных не имели клинических проявлений болезни.

По числу инфицированных - как общему, так и суточному - лидирует Москва, второе место занимает Московская область, третье - Санкт-Петербург.

За прошедшие сутки в России от COVID-19 скончались 95 человек. Число жертв за весь период наблюдений - 1 451.

Вылечились в общей сложности 19 865 пациентов, из них 1 770 - за последние 24 часа.