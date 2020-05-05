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Умер генеральный конструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин

Иван Линдеманн
11:28 05.05.2020
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что врачи боролись за жизнь ученого несколько недель, но болезнь оказалась сильнее.
Умер генеральный конструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин
© Фото: "Роскосмос"

Во вторник, 5 мая, ушел из жизни генеральный конструктор и первый заместитель директора РКК «Энергия» академик Евгений Микрин. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Глава корпорации Дмитрий Рогозин заявил, что врачи боролись за жизнь ученого несколько недель, но болезнь оказалась сильнее.

«В эти тяжелые минуты я выражаю свои искренние соболезнования семье Евгения Анатольевича. Это невосполнимая потеря для нас всех - его друзей, товарищей и коллег, с которыми он работал плечом к плечу. Он навсегда останется в нашей памяти», - написал Рогозин.

Как рассказал ТАСС президент РАН Александр Сергеев, Микрин, у которого был диагностирован коронавирус, скончался в больнице в Коммунарке в Новой Москве.

Евгению Микрину было 64 года. В НПО «Энергия» он работал с 1981 года. Ученый внес значительный вклад в разработку систем управления транспортных пилотируемых, грузовых космических кораблей, многомодульных космических комплексов и автоматических космических аппаратов различного целевого назначения.

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