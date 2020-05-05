«День Победы» на разных языках: Лев Лещенко дал старт уникальной музыкальной акции

Девятого мая все желающие смогут исполнить легендарную песню «День Победы» на своем языке. Данная международная акция приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Старт акции дал народный артист РСФСР Лев Лещенко.

«Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с праздником нашей общей Великой Победы! Победа ковалась людьми всех стран, всех национальностей. И сегодня мне бы очень хотелось, чтобы мы спели замечательную песню Давида Тухманова и поэта Владимира Харитонова "День Победы" на всех родных языках», - сказал он.

Для участия в акции нужно будет зайти на сайт pobeda-2020.ru, выбрать язык и с помощью сервиса караоке исполнить гимн Победы. Также можно записать видеоролик с собственным исполнением песни и принять участие в конкурсе.