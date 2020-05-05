Пресс-секретарь рассказал о самочувствии Мишустина
Для лечения премьер-министра врачи используют препараты, которые рекомендует Минздрав.
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Самочувствие премьер-министра РФ Михаила Мишустина, заразившегося коронавирусом, в целом нормальное. Об этом рассказал пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.
«Михаил Владимирович продолжает находиться в одном из государственных медицинских учреждений под присмотром врачей», - уточнил он.
По словам Белякова, лечение премьера проходит планово. Врачи используют препараты, которые рекомендует Минздрав пациентам с COVID-19.
Пресс-секретарь также сообщил, что Мишустин «активно контактирует с коллегами по телефону».