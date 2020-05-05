Число вылечившихся от коронавируса в Москве увеличилось до 7 870 человек

За минувшие сутки в Москве от коронавируса вылечились 297 пациентов. Таким образом, общее число выздоровевших в городе сейчас составляет 7 870 человек. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Чиновница напомнила, что заниматься самолечением ни в коем случае нельзя. Она отметила, что в каждом конкретном случае решение о том, каким будет лечение, принимает врач, основываясь на симптомах и тяжести заболевания, а также в соответствии с российскими и международными рекомендациями.

Для того чтобы подтвердить отсутствие у человека COVID-19, после лечения медики проводят специальные исследования. Во время выписки все пациенты, которым следует находиться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

В настоящий момент в России подтверждено 145 268 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели 18 095 человек, скончались - 1 356.