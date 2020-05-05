Впервые за 12 лет: Трамп внес кандидатуру на пост посла в Белоруссии

Президент США Дональд Трамп внес в сенат кандидатуру помощника госсекретаря по Западной Европе Джули Фишер на пост посла в Белоруссии.

Это произошло впервые с 2008 года, когда страны отозвали своих послов.

В настоящее время посольства возглавляют временные поверенные.

Для одобрения кандидатуры Фишер должно быть получено согласие комитета сената по иностранным делам, а затем общего состава сената, в котором сторонники президента имеют большинство.

Фишер в данный момент работает в госдепартаменте, ранее она была заместителем постпреда Соединенных Штатов в НАТО, а также сотрудником дипмиссий в России, Грузии и на Украине.