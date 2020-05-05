Впервые за 12 лет: Трамп внес кандидатуру на пост посла в Белоруссии
Это произошло в первый раз с 2008 года, когда страны отозвали своих послов.
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Президент США Дональд Трамп внес в сенат кандидатуру помощника госсекретаря по Западной Европе Джули Фишер на пост посла в Белоруссии.
Это произошло впервые с 2008 года, когда страны отозвали своих послов.
В настоящее время посольства возглавляют временные поверенные.
Для одобрения кандидатуры Фишер должно быть получено согласие комитета сената по иностранным делам, а затем общего состава сената, в котором сторонники президента имеют большинство.
Фишер в данный момент работает в госдепартаменте, ранее она была заместителем постпреда Соединенных Штатов в НАТО, а также сотрудником дипмиссий в России, Грузии и на Украине.