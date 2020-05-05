Нефть марки Brent прибавила в стоимости более 5%

Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent растет на 5,7% на лондонской бирже ICE. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 00:17 мск, цена достигла отметки 27,9$ за баррель. Стоимость фьючерса WTI также выросла на 5,5%, до $23,5.

В конце апреля в ОПЕК спрогнозировали рост цен на нефть до $40. Такого уровня в организации надеются добиться уже к середине 2020 года. С 1 мая вступила в силу новая сделка стран-экпортеров, в соответствие с условиями которой начинается сокращение нефтедобычи государствами-участниками практически на 10 миллионов баррелей в сутки.