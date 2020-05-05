СМИ: сирийские ПВО отразили ракетную атаку в окрестностях Алеппо

Сирийские СМИ сообщили о том, что средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку. Инцидент произошел в северной провинции Алеппо. Об этом сообщает агентство SANA.

По имеющейся у журналистов информации, удары были нанесены по армейским складам в районе Эс-Сафира, что в 360 километрах от сирийской столицы.

«Самолеты противника появились со стороны населенного пункта Атрая и были замечены на экранах радаров, силы ПВО открыли огонь по воздушным целям», - говорится в сообщении агентства.

В настоящее время, по данным SANA, военные уточняют нанесенный ущерб военной инфраструктуре. Случившееся власти Сирии расценивают, как агрессивное нападение.