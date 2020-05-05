Саакашвили сравнил Украину с ребенком в песочнице, вокруг которого бушует пламя

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили сравнил Украину с маленьким ребенком, который играет в объятой пламенем песочнице. Одиозный политик, которому прочат пост вице-премьера по реформам, дал большое интервью на украинском телевидении, где высказал свою точку зрения о будущем страны.

«Мне Украина напоминает ребенка, играющего в песке, вокруг него пламя бушует, а ребенок думает, что мама с папой придут и его заберут. Нет мамы и папы, нам надо повзрослеть», - заявил Саакашвили в интервью телеканалу «Украина 24».

Он также отметил сложное финансовое положение Украины, не забыв в качестве причин указать вспышку коронавирусной инфекции. Кроме того, Саакашвили предрек стране низкий урожай по итогам года.

Ранее Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему взять на себя переговоры с Международным валютным фондом и другими финансовыми организациями и курировать реформы.

Весной 2015 года Саакашвили приютил бывший президент Украины Петр Порошенко, назначив того на должность губернатора Одесской области. Однако, вскоре отношения Порошенко и Саакашвили испортились, а в 2017 году его лишили гражданства и выслали из страны. В конце мая прошлого года Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинский паспорт.