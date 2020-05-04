В Москве от коронавируса вылечились 7573 человека

За прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечились еще 544 пациента. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 7573», - добавила заммэра.

Она отметила, что диагноз ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для этого у человека берут мазок из носа или ротоглотки. Лечение для каждого пациента подбирается индивидуально. В конце терапии, чтобы подтвердить отсутствие коронавируса, проводятся специальные исследования.

Ракова отметила, что во время лечения пациенты находятся под наблюдением инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога.

По последним данным, в России выявлено 134 687 заболевших коронавирусом, скончались 1280 человек.