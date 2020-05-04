Кассету с неизданной песней Пола Маккартни и Ринго Старра выставят на торги в Великобритании

В аукционном доме Omega Auctions в Великобритании 19 мая на торги выставят кассету с ранее неизданной песней бывших участников группы The Beatles Пола Маккартни и Ринго Старра.

Композиция под названием «Ангел во плоти» была записана для 10-й сольной пластинки Старра в 1992 году. Слова и музыку написал Маккартни. Но в итоге трек не вошел в альбом, потому что его не одобрил автор.

До этого момента кассета с песней хранилась в коллекции диск-жокея станции «Радио Люксмебург» Тони Принса. На ней записано две версии композиции - где поет только Маккартни и где к нему присоединяется Старр.

Ожидается, что цена лота может превысить 20 тысяч фунтов, то есть 2 миллиона рублей.

Также на торги выставят листы с текстом и нотами к песне, где в качестве автора отмечен Пол Маккартни.