В Роспотребнадзоре заявили о невозможности полного завершения распространения коронавируса

Риски возникновения новых очагов заражения коронавирусом остаются. Несмотря на принятые меры, говорить о полном прекращении распространения инфекции пока рано. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Все равно общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране», - рассказала главный санитарный врач РФ в эфире программы на телеканале «Россия-24».

По последним данным, в стране выявлено 134 687 заболевших, скончались 1280 человек.