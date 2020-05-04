С доставкой на дом: в Хабаровске стартовала акция «Георгиевская ленточка»

В понедельник, 4 мая, в Хабаровске стартовала акция «Георгиевская ленточка». В этом году с учётом ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией, основной упор организаторы сделали на вручении лент в тех местах, куда по необходимости заходит практически каждый житель города.

«Более 50 торговых точек мы определили. Это торговые центры, автозаправочные станции и сеть аптек», - рассказала телеканалу «Звезда» Инна Хопта, начальник управления по делам молодежи и социальным вопросам администрации города Хабаровска.

Добровольцы из движения «Волонтеры победы» доставляют партии лент в магазины шаговой доступности, передают их руководству, которое распределяет по торговым точкам и продавцам. И уже они вручают ленты покупателям, желающим поддержать акцию, выразить свое уважение к ветеранам войны и почтить память павших.

Кроме того, ленты пожилым людям, находящимся на самоизоляции, приносят волонтеры, доставляющие продукты. Правила эпидемиологической безопасности соблюдаются на каждом шагу доставки – от обработки тележки в магазине до смены перчаток перед тем, как передать покупку, заказавшему ее человеку.

«Также мы приглашаем всех жителей города Хабаровска принять участие в онлайн-акции. Чтобы в ней принять участие, нужно дома найти ленту, сделать фотографию, выложить в социальных сетях и написать, что значит эта акция сегодня, в условиях, в которых мы живем, для жителей города Хабаровска», - отметила Инна Хопта.

От вручения символа Победы на остановках общественного транспорта и в других проходимых местах решили отказаться, чтобы не провоцировать массовое скопление людей и нарушение социальной дистанции.