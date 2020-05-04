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В Минфине рассказали, как распознать телефонного мошенника

Иван Линдеманн
08:16 04.05.2020
Эксперт рекомендовал сбрасывать звонки из банков и установить лимит по операциям по карте.
В Минфине рассказали, как распознать телефонного мошенника
© Фото: William Iven, Pixabay

Во время пандемии коронавируса участились случаи телефонного мошенничества. Как правило, злоумышленники обманывают граждан, представившись сотрудниками банка.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо сразу сбрасывать звонок. Об этом РИА Новости рассказал эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Дмитрий Янин.

«Это не может быть служба безопасности, которая, как правило, занимается более серьезными делами и не отслеживает списание по картам. Как только услышите, что с вами говорит представитель банка, сразу сбрасывайте звонок», - подчеркнул специалист.

Он отметил, что злоумышленники могут попросить назвать номер карты или ввести пароль. Если возникли сомнения, то лучше самим позвонить в кредитную организацию и уточнить все детали.

Кроме того, Янин уверен, что чаще всего в руки мошенников попадает старшее поколение. Эксперт посоветовал установить лимиты по операциям по карте для того, чтобы в случае непредвиденной ситуации списалась не вся сумма, а только ее часть.

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