Названы самые вредные привычки во время самоизоляции

Переедание, употребление алкоголя и малоподвижный образ жизни - это самые опасные привычки для человека, находящегося в самоизоляции. По словам диетолога Александры Кириленко, «заедание» проблем может привести к усугублению хронических заболеваний.

Кроме того, переедание способствуют ожирению, появлению сахарного диабета и заболеваний сердца.

«Ухудшается гормональный фон, увеличивается риск развития атеросклероза, деменции», - рассказала Кирилено в интервью «Вечерней Москве».

Также пагубно сказывается на организме частое употребление спиртного. По словам иммунолога Анатолия Устющева, негативное влияние оказывает и малоподвижный образ жизни. Он увеличивает риски инфарктов, инсультов и онкологических болезней.

Специалист посоветовал россиянам, которые находятся в самоизоляции, пять раз в неделю выполнять физические упражнения: зарядку, приседания, кардионагрузки.