В Минтруде объяснили, как будут оплачиваться дни с 6 по 8 мая

Нерабочие дни в Российской Федерации с 6 по 8 мая будут оплачиваться в обычном размере. Об этом сообщили в Министерстве труда России.

«Нерабочие дни с 6 по 8 мая оплачиваются так же, как и нерабочие дни в апреле. То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере», - цитирует РИА Новости представителей ведомства.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил 6,7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением зарплаты. Таким образом, нерабочие дни продлятся вплоть до 11 мая. Ожидается, с 12 мая в России начнется поэтапный выход из режима самоизоляции.