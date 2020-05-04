Названы условия для выработки иммунитета к коронавирусу

Максимальный иммунитет к коронавирусу может появиться при условии, что болезнь протекает в средней форме и при ее лечении не используется большое количество лекарств. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ им. Сеченова Антон Ершов.

Дело в том, что при легком течении инфекции в организме не успеет выработаться нужное для появления антител количество вируса. А при тяжелом – антитела не смогут возникнуть из-за недостатка белка.

«При крайне тяжёлом течении организм будет настолько в стрессе, что все его компенсаторные силы идут на поддержание жизни в настоящем моменте, а не на формирование защиты для будущего», - рассказал Ершов «Российской газете».

По мнению доктора медицинских наук, иммунитет к COVID-19, скорее всего, будет сохраняться в течение двух лет.

Ранее ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра людям придется до 2022 года, если вакцина от коронавируса не появится раньше этого срока.