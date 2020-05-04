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Под знаком триколора: военные РФ передали продуктовые наборы малообеспеченным сирийским семьям

Ян Брацкий
Максим Гриценко
06:34 04.05.2020
Российская гуманитарная помощь спасает сирийцев, которые из-за боевиков оказались на грани голодной смерти.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в сирийский поселок Усайра. Еще недавно здесь хозяйничали боевики и перемещаться было небезопасно. Каждый квадратный метр земли тщательно осматривают. Саперы делают это перед каждой встречей российских военных и сирийских властей.

«В годы войны наш поселок захватили боевики, удерживали его несколько лет. Школа открылась всего несколько месяцев назад. Это первый набор учеников - 400 человек. Так к нам возвращается настоящая мирная жизнь», - рассказывает глава поселковой администрации Мишхан Махмуд.

Для наиболее малообеспеченных семей подготовлены продовольственные наборы, многие жители сюда вернулись недавно и пока у местных еще нет работы.

«Шесть килограммов муки, рис, сахар, консервы. Нас встречают тепло, в таких условиях нам приятно работать», - признается представитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии Павел Егоров.

Школа единственная в районе, некоторым ученикам приходиться добираться сюда за 15 километров. Женщины живо интересуются, что в пакетах. Сегодня в их семьях будет праздничный ужин.

«Во время войны нам нечего было есть, но сейчас все позади. Дети ходят в школу. Все будет хорошо. Спасибо России за помощь», - наперебой выкрикивают женщины.

Гуманитарную помощь оказали и детям погибших сирийских военных в Латакии. Российские военнослужащие передали губернатору провинции 150 школьных ранцев, в них канцелярские наборы с тетрадями, ручками, фломастерами, картоном для аппликаций. На каждом портфеле портреты президентов России и Сирии с надписью на русском и арабском языках.

От личного состава группировки российских войск в Сирии, от национально центра управления обороной губернатору Латакии презентовали приветственный адрес. Стороны договорились о дальнейшем плодотворном сотрудничестве.

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