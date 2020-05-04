Ученые рассказали, как долго придется соблюдать дистанцию после пандемии

Соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра людям придется до 2022 года, если вакцина от коронавируса не появится раньше этого срока. К такому выводу пришли ученые Гарвардского университета.

Исследователи выполнили компьютерное моделирование, при помощи которого смогли спрогнозировать распространение COVID-19 в различных ситуациях. Оказалось, что во всех сценариях вирус вызывает существенную вспышку вне зависимости от времени выявления.

«Дистанцирование может потребоваться до 2022 года, если возможности интенсивной терапии существенно не увеличатся или не появится вакцина», - говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

Ученые также отметили, что главными факторами, от которого зависит дальнейшее поведение коронавируса, является возможность появления новых волн заболевания и его зависимости от времен года.