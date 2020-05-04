Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Ученые рассказали, как долго придется соблюдать дистанцию после пандемии

Анна Касаткина
05:08 04.05.2020
Исследователи выполнили компьютерное моделирование, при помощи которого смогли спрогнозировать распространение COVID-19 в различных ситуациях.
Ученые рассказали, как долго придется соблюдать дистанцию после пандемии
© Фото: Евгений Биятов РИА Новости

Соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра людям придется до 2022 года, если вакцина от коронавируса не появится раньше этого срока. К такому выводу пришли ученые Гарвардского университета.

Исследователи выполнили компьютерное моделирование, при помощи которого смогли спрогнозировать распространение COVID-19 в различных ситуациях. Оказалось, что во всех сценариях вирус вызывает существенную вспышку вне зависимости от времени выявления.

«Дистанцирование может потребоваться до 2022 года, если возможности интенсивной терапии существенно не увеличатся или не появится вакцина», - говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

Ученые также отметили, что главными факторами, от которого зависит дальнейшее поведение коронавируса, является возможность появления новых волн заболевания и его зависимости от времен года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.05.2020, 22:52
Репетиция воздушной части Парада Победы пройдет в Москве 4 мая
Дата04.05.2020, 05:00
На прочном фундаменте: военные строители приступили к возведению нового медцентра в Воронеже
Дата02.05.2020, 08:43
Минспорт РФ планирует провести реформы после окончания пандемии коронавируса
Дата03.05.2020, 17:44
Минобороны получит более 30 РСЗО «Торнадо» до конца года
Дата02.05.2020, 00:00
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
06:00 Армия
Антивирусный тандем: военные врачи из РФ и Сербии осмотрели медучреждения в четырех городах республики
05:08 В стране и мире
Ученые рассказали, как долго придется соблюдать дистанцию после пандемии
05:05 В стране и мире
Видео
Российские и итальянские специалисты продезинфицировали два пансионата для пожилых в Ломбардии
04:44 В стране и мире
Эксперт назвал страны, готовые первыми принять российских туристов
03:45 Спорт
Эксперт рассказала о правильном выходе из режима самоизоляции
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
06:18 В стране и мире
Видео
QR-код и красная звезда: юнармейцы из Самары предложили новый способ сохранить память о фронтовиках
06:00 Армия
Антивирусный тандем: военные врачи из РФ и Сербии осмотрели медучреждения в четырех городах республики
05:00 Армия
Видео
На прочном фундаменте: военные строители приступили к возведению нового медцентра в Воронеже
04:44 В стране и мире
Эксперт назвал страны, готовые первыми принять российских туристов
03:45 Спорт
Эксперт рассказала о правильном выходе из режима самоизоляции
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученый объяснил, как не заразиться коронавирусом через пищу
Видео
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Обнаружена неожиданная опасность медицинских масок
Видео
Урчит как ЗИЛ: ручной медведь поразил пользователей Сети
Видео
«Потеря обоняния и утомляемость»: врач рассказал, как проявляются первые признаки COVID-19
Видео
Форпост на Крайнем Севере: как устроена военная база РФ «Арктический трилистник»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.