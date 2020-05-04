QR-код и красная звезда: юнармейцы из Самары предложили новый способ сохранить память о фронтовиках

Самарские юнармейцы предложили новый способ сохранения памяти о фронтовиках посредством установки у могил участников Великой Отечественной войны табличек с QR-кодом. Этот особый штрих код позволяет перейти на тот или иной сайт, если направить на него экран смартфона.

На первых табличках юнармейцы зашифровали ссылку на документальный фильм об участниках войны, которые были сняты активистами к 75-летию Великой Победы.

Каждый QR-код молодые люди ламинируют и размещают на могилах в присутствии родственников. Первые таблички были установлены на кладбище в поселке Безенчук Самарской области. Авторы идеи призывают юнармейцев в других регионах присоединиться к акции.

Юнармейцы этого же района Самарской области к 75-летию Победы запустили новое движение «Звезда памяти», идеей которого является установка у могил участников Великой Отечественной войны отличительных звезд красного цвета, чтобы все посетители кладбища издалека видели, где похоронены фронтовики и могли им поклониться.