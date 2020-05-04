В Россию придет аномальное тепло

Грядущая рабочая неделя в Центральной и Европейской России будет значительно жарче нормы. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Метеоролог уверен, что столбики термометров поднимутся на пять градусов выше климатической нормы, а в Сибири этот показатель составит восемь градусов.

«Наиболее заметный очаг, где будет выше нормы - это Европейская Россия, Центральный федеральный округ, Южный и Северо-Кавказский федеральный округ», - рассказал РИА Новости синоптик.

Аномальное тепло придет в Новосибирскую, Томскую области, на юг Краснодарского края и на Урал. Подобные климатические сюрпризы, по мнению Вильфанда, чреваты новыми лесными пожарами.

Ситуация усугубилась в конце марта, когда начала гореть тайга в ряде российских регионов. Причиной этому могло стать пренебрежение нормами и требованиями пожарной безопасности во время многочисленных походов на природу. К 28 апреля в стране было зафиксировано более 3339 очагов. Сейчас обстановка в горящем лесу постоянно меняется. Пожарные ведут борьбу с огнем при помощи авиации.