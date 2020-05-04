Российские и итальянские специалисты продезинфицировали два пансионата для пожилых в Ломбардии

Российские и итальянские военнослужащие провели дезинфекцию двух лечебных учреждений в восточной части столицы провинции Ломбардия, городе Брешиа.

Руководство и персонал пансионатов встретили военных специалистов плакатами со славами благодарности и аплодисментами. Третьего мая военные специалисты Минобороны России совместно с итальянскими коллегами совершили 60-километровый марш и провели дезинфекционные мероприятия в двух лечебных учреждениях города Брешиа.

Интернациональные бригады военных медиков осуществляют выезды для проведения дезинфекционных мероприятий с временного пункта дислокации на базе снабжения армейской авиации сухопутных войск Италии. После окончания работ в провинции Бергамо, по просьбе руководства области Ломбардия, с 22 апреля российские и итальянские военнослужащие приступили к оказанию помощи в городе Брешиа.

Всего российскими специалистами войск РХБЗ, совместно с итальянскими военными, проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей более чем в 90 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 111 зданий и сооружений, более 1 миллиона 70 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 380 тысяч квадратных метров дорог. В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.