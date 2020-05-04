Эксперт назвал страны, готовые первыми принять российских туристов

Италия, Греция и Турция первыми среди других стран распахнут свои двери для туристов после снятия карантинных мер. К такому выводу пришел политолог Дмитрий Абзалов.

По его мнению, экономика этих государств во многом зависит от туризма, а поэтому долго простаивать пляжи и гостиницы не будут. Тем не менее, активность отдыхающих будет напрямую зависеть от обстановки и решений властей стран, в которых проживают потенциальные путешественники, сообщил Абзалов агентству «Прайм».

По его оценке, массовый турист вернется только летом, после первых серьезных успехов в борьбе с коронавирусом. Что касается сезона 20/21, то он в значительной степени провален, уверен политолог. Большинство бронирований приходилось на весну, а что касается США и некоторых азиатских направлений, то туда чартеры полетят не раньше осени.

По данным, которые предоставили эксперты Всемирной организации здравоохранения, в мире более 3,5 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 2447 тысяч скончались, более 1,11 миллиона излечились. Наиболее пострадали от пандемии Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия, Испания и Великобритания.