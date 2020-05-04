Огненное зарево: опубликовано видео сильного пожара в ресторане в Северной Осетии

В районе станицы Архонская в Северной Осетии ликвидировали пожар в ресторане. Кадры тушения обнародовало МЧС РФ.

Сообщение о пожаре второго ранга поступило спасателям в 00.20. По прибытию на место пожарные обнаружили возгорание в центральном здании ресторана «Фермер» и в деревянных беседках на его территории.

«Площадь пожара оценивается в 2500 кв.м. Всего к тушению привлекаются 52 человека и 9 единиц техники», - сообщили в МЧС.

В 1.35 пожар был локализован, в 2.04 - ликвидировано открытое горение. Пострадавших в результате инцидента нет.