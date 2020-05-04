Ветеран ВОВ собрала более миллиона рублей для семей погибших от COVID-19 врачей

Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева из Санкт-Петербурга собрала более миллиона рублей на помощь родственникам погибших от COVID-19 врачей. Благодаря этому запланирована поддержка уже 30 семей.

Прошедшая войну зенитчицей-наводчицей 98-летняя Корнева вдохновилась поступком британского ветерана Второй мировой Тома Мура. В честь столетия Мур сто раз прошел вокруг сада во внутреннему дворике, призвав оказать поддержку медработникам. Британцу таким образом удалось собрать 30 миллионов фунтов стерлингов.

Корнева при помощи внучки завела канал на YouTube, где ежедневно рассказывает истории о войне. В первом ролике она также обратилась к Муру и пообещала связать ему носки в подарок на день рождения.

Сбор средств на помощь семьям врачей идет на сайте Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда. На утро 4 мая удалось собрать 1,2 млн рублей. Общая сумма сбора составляет 3 млн рублей.