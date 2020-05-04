Россия запустит первый метеоспутник для наблюдений в Арктике

Россия планирует запустить первый метеоспутник для наблюдений в Арктике. По заверению генерального директора предприятия-производителя НПО имени Лавочкина Владимира Колмыкова, это произойдет в конце года. Вероятной датой пуска станет 9 декабря. Спутник выведут на орбиту при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

«В настоящее время космический аппарат "Арктика-М" номер 1 изготовлен и проходит электро-радиотехнические испытания по программе разобранного космического аппарата. В соответствии с графиком запуск запланирован в конце 2020 года», - цитирует РИА Новости заявление Колмыкова.

Этот пуск станет первым, на пути к созданию целой орбитальной группировки спутников, отслеживающих климат над Арктикой. Запуск второго космического аппарата отложен на 2023 год, сейчас эксперты ведут работы по изготовлению конструкций и бортовой аппаратуры.

Метеоспутник разместят на высокоэллиптической орбите, что позволит ему собирать всю метеорологическую и гидрологическую информацию о состоянии полярных областей планеты. После успешного запуска в работу двух спутников, эксперты получат возможность непрерывно получать и обрабатывать оперативную информацию об изменении климата в арктическом регионе. Это позволит ученым изучить сам феномен глобального потепления и составлять краткосрочные прогнозы погоды.