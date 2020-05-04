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Раскрыто влияние глобального потепления на появление новых вирусов

Анна Касаткина
03:33 04.05.2020
Вирусы и споры микроорганизмов могут оттаивать вместе с ледниками, пояснила биоэколог Лидия Беляева.
Раскрыто влияние глобального потепления на появление новых вирусов
© Фото: pixabay.com

Глобальное потепление и активное вмешательство человека в дела природы могут привести к появлению неизвестных ранее вирусов. Об этом заявила биоэколог, магистр экологии и природопользования, эксперт движения ЭКА Лидия Беляева.

Она напомнила, что глобальное потепление приводит таянию ледников.

«Вместе с ними могут оттаивать вирусы и споры микроорганизмов, образовавшиеся много лет назад. И неизвестно сможет ли человеческий организм оказать им сопротивление», - пояснила Беляева в интервью «Известиям».

Ученый также добавила, что человек все больше и больше «внедряется в природу» и контактирует с дикими животными, перенимая от них неизвестные вирусы.

Специалисты предупреждают и об ослаблении иммунной системы человека из-за ухудшающейся экологической обстановки. По словам аллерголога-иммунолога Ольги Пащенко, загрязнение водоемов и почвы отходами человеческой деятельности ведет к попаданию в организм токсичных веществ. Следствием становится увеличение риска аллергических и аутоиммунных реакций, уязвимости к вирусам и патогенам.

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