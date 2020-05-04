В российском посольстве ответили на обвинения украинского МИД в связи с событиями в Одессе

Министерство иностранных дел Украины голословно обвинило Россию в причастности к трагическим событиям в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Об этом заявили в посольстве РФ на Украине.

В ответе дипмиссии уточняется, что украинская сторона продолжает безосновательно затягивать следственные действия и рассмотрение дел о массовой гибели людей в пожаре.

«Вместо того, чтобы направить усилия на исправление ситуации и добиться подвижек в привлечении к ответственности виновных в этой трагедии, в Киеве предпочитают искать ее причины в пресловутых кознях Москвы, обвиняя ее в неких тайных замыслах против Украины... Разумеется, делается это голословно и на основе не имеющих ничего общего с реальностью предположений», - говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что имеющиеся в публичном доступе видеоматериалы и свидетельские показания очевидцев позволяют установить имена тех, кто спланировал и устроил погром, наказать организаторов и исполнителей, однако этого до сих пор не было сделано.

По официальным данным, при трагических событиях в Доме профсоюзов погибли 42 человек, еще 250 - пострадали. Пожар начался из-за бросков горючей смеси, совершенных проукраинскими активистами. В это время внутри здания находились противники Евромайдана. Тех, кто пытался выбраться, забивали камнями и палками.

Заявление украинского МИД по случаю шестой годовщины трагедии было наполнено обвинениями в адрес России. При этом президент Владимир Зеленский в своей речи перед этим не упоминал о какой-либо причастности Москвы к произошедшему.