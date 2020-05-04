Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,4 млн

Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 3,4 миллиона. Такие данные опубликовала Всемирная организация здравоохранения.

По последней информации, число заболевших составляет 3 435 894 человека. За сутки оно увеличилось на 86,1 тысячи. Умерли от COVID-19 239 604, 976 - за последние сутки, что более чем на семь тысяч меньше, чем днем ранее.

Больше всего зараженных - 1 544 145 - зарегистрировано в Европе, скончались из них более 143,9 тысяч.

По данным университета Джонса Хопкинса, который ведет собственную статистику, в мире более 3,5 миллиона инфицированных. Количество летальных исходов приближается к 250 тысячам.