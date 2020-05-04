СМИ: в Москве госпитализировали звезду сериала «Кухня»
Сообщается, что Сергей Лавыгин вечером в воскресенье упал у своего подъезда.
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В Москве экстренно госпитализирован актер, известный по сериалу «Кухня», Сергей Лавыгин, сообщает паблик «112».
Сообщается, что артист вечером в воскресенье, 3 мая, упал около своего подъезда и сильно ударился головой. По непроверенной информации, у Лавыгина диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. На данный момент, актер проходит медицинское обследование в одной из клиник.
Сергей Лавыгин известен российскому зрителю по таким работам в кино, как «Горько!», «Самый лучший день», «Лед 2» и другие.