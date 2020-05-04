В ВОЗ прокомментировали версию США об искусственном происхождении коронавируса

Заявление США об искусственном происхождении коронавируса является спекуляцией. Об этом заявил на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«Мы не получали информацию, подтверждающую лабораторное происхождение вируса. Это спекулятивное утверждение», - сказал Райн.

Он добавил, что организация не получала от США никаких данных, касающихся происхождения коронавируса. Район уточнил, если у американской стороны имеется информация по данному вопросу, то только она будет решать стоит ли ею делиться и когда это сделать. На данный момент Всемирная организация здравоохранения работает на основании фактических данных, которые были получены на основе анализа генетических последовательностей, отметил Райн.

«Все подтверждает, что речь идет о естественном происхождении вируса», - сказал Райн.

Ранее в США высказывали предположения, что коронавирус мог возникнуть в одной из лабораторий Уханя. Также звучали обвинения и в сторону ВОЗ. Дональд Трамп заявлял, что Всемирная организация здравоохранения все свое внимание уделяет Китаю.