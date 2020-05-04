В Москве скончались 52 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 52 пациента, у которых был поставлен диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с COVID-19.

Накануне сообщалось о 35 скончавшихся пациентах с подтвержденным коронавирусом. Таким образом общее число умерших от коронавируса в Москве достигло 816 человек.

В оперативном штабе напомнили, что в столице до 11 мая действует режим самоизоляции, который обязаны соблюдать все жители города. При проявлении любых симптомов ОРВИ, необходимо вызвать врача и не заниматься самолечением.