New York Times: в Белом доме прогнозируют удвоение смертей от COVID-19

В США к 1 июня количество летальных исходов из-за коронавируса может увеличиться в два раза и вырасти до 3 тысяч пациентов в сутки. О прогнозах администрации Дональда Трампа сообщила газета The New York Times.

По информации издания, в администрации рассматриваются разные модели развития ситуации с коронавирусом, которые разработали в Центре по контролю и профилактике заболеваний и в Федеральном агентстве по чрезвычайным ситуациям.

Согласно одному из предоставленных прогнозов, число погибших от коронавируса пациентов в среднем может вырасти с 1 750 человек на данный момент до 3 тысяч в начале лета. Также предполагается, что увеличится и выявление случаев заражения: примерно с 25 тысяч в сутки до 200 тысяч.

Представитель Белого дома Джадд Дир заявил, что упомянутый газетой документ не является рабочим и не проходил межведомственное согласование. Вместе с тем Дир не стал отрицать подлинность документа и саму публикацию.

США продолжает лидировать по количеству инфицированных коронавирусом в мире. По последним данным, в стране зафиксировано 1 158 040 положительных тестов на COVID-19, за сутки положительный тест на коронавирус получили 25 501 человек.