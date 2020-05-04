В Минздраве назвали причины низкой смертности от коронавируса в России

Низкая смертность от коронавируса в России объясняется тем, что врачи успевают вовремя выявить заболевание и оперативно назначить лечение. Об этом заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова в эфире программы «Спасибо, доктор» на YouTube.

Инфекционист объяснила, что под смертностью подразумевается соотношение числа умерших от коронавируса к средней численности населения. Малинникова сообщила, что в нашей стране этот показатель составляет 5,5 случаев на миллион человек. Она также отметила, что в России этот показатель растет медленнее, чем во многих европейских странах.

«У нас все-таки в стране очень многое зависит от быстроты оказания помощи, насколько быстро и качественно эта помощь оказывается. Мы пока еще готовы и успеваем», - сказала инфекционист.

Малинникова также добавила еще один факт: который влияет на низкий показатель смертности. По ее словам, россияне оперативно обращаются за помощью к врачам.

По последним данным, в России общее число случаев инфицирования коронавирусом составляет 145 268 человек, за сутки выявлены 10 581 зараженных. В стране от коронавируса скончались 1356 пациентов, выздоровели после оказанного лечения 18 095 человек.