Власти Ленобласти допустили смягчение ограничений после праздников

После майских праздников власти Ленинградской области планируют решить вопрос о смягчении и частичной отмене ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Ленобласти Александр Дрозденко.

В понедельник, 4 мая, Дрозденко обсудил этот вопрос на совещании с главами администраций муниципальных образований. Решение будет принято после анализа эпидемиологической обстановке в регионе.

«Руководители районов должны подготовить предложения в адрес губернатора о смягчении ограничительных мер на основании динамики заболеваемости в населенных пунктах области», - говорится в сообщении.

В Ленинградской области на протяжении нескольких недель сохраняется стабильный уровень заболеваемости коронавирусом, за исключением нескольких очагов. Также наблюдается позитивная динамика выздоровлений, говорится в сообщении губернатора. По этому в районах, где складывается благополучная ситуация, постепенно будут отменены ограничения по работе предприятий.

Ранее власти Ленинградской области и Санкт-Петербурга договорились о «беспрепятственных» поездках горожан на дачи. Единственное, с собой дачники должны иметь паспорт и документ, подтверждающий право собственности на садовый участок или договор аренды.