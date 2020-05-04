Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Власти Ленобласти допустили смягчение ограничений после праздников

Тамара Астапенкова
21:35 04.05.2020
По словам губернатора Александра Дрозденко, в регионе на протяжении нескольких недель сохраняется стабильный уровень заболеваемости коронавирусом.
Власти Ленобласти допустили смягчение ограничений после праздников
© Фото: flickr

После майских праздников власти Ленинградской области планируют решить вопрос о смягчении и частичной отмене ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Ленобласти Александр Дрозденко.

В понедельник, 4 мая, Дрозденко обсудил этот вопрос на совещании с главами администраций муниципальных образований. Решение будет принято после анализа эпидемиологической обстановке в регионе.

«Руководители районов должны подготовить предложения в адрес губернатора о смягчении ограничительных мер на основании динамики заболеваемости в населенных пунктах области», - говорится в сообщении.

В Ленинградской области на протяжении нескольких недель сохраняется стабильный уровень заболеваемости коронавирусом, за исключением нескольких очагов. Также наблюдается позитивная динамика выздоровлений, говорится в сообщении губернатора. По этому в районах, где складывается благополучная ситуация, постепенно будут отменены ограничения по работе предприятий.

Ранее власти Ленинградской области и Санкт-Петербурга договорились о «беспрепятственных» поездках горожан на дачи. Единственное, с собой дачники должны иметь паспорт и документ, подтверждающий право собственности на садовый участок или договор аренды.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата04.05.2020, 18:28
Вопреки коронавирусу: в России стартовала акция «Георгиевская ленточка»
Дата04.05.2020, 15:24
Шойгу наблюдал за репетицией авиапарада над Красной площадью
Дата02.05.2020, 08:43
Минспорт РФ планирует провести реформы после окончания пандемии коронавируса
Дата03.05.2020, 17:44
Минобороны получит более 30 РСЗО «Торнадо» до конца года
Дата02.05.2020, 00:00
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
22:51 В стране и мире
В ВОЗ прокомментировали версию США об искусственном происхождении коронавируса
22:18 В стране и мире
В Москве скончались 52 пациента с коронавирусом
22:00 В стране и мире
New York Times: в Белом доме прогнозируют удвоение смертей от COVID-19
21:35 В стране и мире
Власти Ленобласти допустили смягчение ограничений после праздников
21:15 В стране и мире
В Минздраве назвали причины низкой смертности от коронавируса в России
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
22:51 В стране и мире
В ВОЗ прокомментировали версию США об искусственном происхождении коронавируса
22:18 В стране и мире
В Москве скончались 52 пациента с коронавирусом
22:00 В стране и мире
New York Times: в Белом доме прогнозируют удвоение смертей от COVID-19
21:35 В стране и мире
Власти Ленобласти допустили смягчение ограничений после праздников
21:15 В стране и мире
В Минздраве назвали причины низкой смертности от коронавируса в России
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Весенний снегопад: в Новосибирске на смену теплой погоде пришло резкое похолодание
Умер автор хитов «Ласкового мая»
Кассету с неизданной песней Пола Маккартни и Ринго Старра выставят на торги в Великобритании
Ветеран ВОВ собрала более миллиона рублей для семей погибших от COVID-19 врачей
Видео
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Эксперт рассказала о правильном выходе из режима самоизоляции
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.