Астрономы обнаружили на просторах Млечного Пути необычный радиосигнал

Канадские ученые «поймали» необычный радиосигнал из глубокого космоса. Исследователи из проекта CITE заявили, что радиовсплеск произошел в нашей галактике и, возможно, таким образом о себе напомнила огромная нейтронная звезда с мощным полем.

До недавнего времени, астрономам не удавалось фиксировать столь мощные радиопотоки, сообщает издание Newsweek.

Сейчас ученые заняты расшифровкой сигнала, что, по их мнению, поможет понять и объяснить природу происхождения аналогичных «посланий», которые ранее фиксировались только за пределами Млечного Пути.

Первые подобные активности были обнаружены десять лет назад и с тех пор ни одна группа исследователей не смогла назвать их точную причину. По одной из версий, это отголоски столкновений колоссальных космических тел, по другим – распад черных дыр.