Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Московские власти напомнили о необходимости продления рабочих пропусков

Ян Брацкий
02:03 04.05.2020
Цифровые пропуска на территории Москвы и Подмосковья были введены 15 апреля, с целью сокращения количества людей на улицах и сдерживания распространения коронавирусной инфекции.
Московские власти напомнили о необходимости продления рабочих пропусков
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Электронные пропуска для работающих граждан необходимо продлить, сделать это можно на сайте nedoma.mos.ru до 4 мая включительно. Об этом москвичам напомнили в столичном Департаменте информационных технологий.

В противном случае срок действия разрешительных документов истечет и придется оформлять новые. Цифровые пропуска необходимы для следования к месту работы и домой.

«С полуночи 5 мая эта услуга будет недоступна, придется создавать уже новый пропуск для рабочих поездок по городу», - сообщили в департаменте.

Процедура продления цифрового пропуска не займет много времени, напомнили специалисты. После того, как пользователь перейдет на сайт nedoma.mos.ru, необходимо нажать зеленую кнопку «Продлить цифровой пропуск», после чего внести в соответствующее поле данные прежнего цифрового документа.

В завершении нужно пройти авторизацию через смс-сообщение. Новый код из 16 символов необходимо распечатать или сохранить на телефон и иметь при себе на случай выборочной проверки сотрудниками правоохранительных органов.

Цифровые пропуска были введены в Москве и Подмосковье с 15 апреля. Заказать пропуск можно на портале mos.ru. Он представляет собой специальный код, который состоит из цифр и букв. Он необходим как для тех, кто передвигается на личном автомобиле, так и для пассажиров общественного транспорта.

В этот период в общественном транспорте вход будет доступен только по карте «Тройка», которая привязана к цифровому пропуску. Автомобилистов - нарушителей режима будут выявлять при помощи камер видео- и фотофиксации. Данный формат контроля подхватили и некоторые регионы страны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.05.2020, 22:52
Репетиция воздушной части Парада Победы пройдет в Москве 4 мая
Дата03.05.2020, 13:22
В Армении прошла генеральная репетиция пролета боевой авиации ЮВО и Минобороны ко Дню Победы
Дата02.05.2020, 08:43
Минспорт РФ планирует провести реформы после окончания пандемии коронавируса
Дата03.05.2020, 17:44
Минобороны получит более 30 РСЗО «Торнадо» до конца года
Дата02.05.2020, 00:00
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
02:03 В стране и мире
Московские власти напомнили о необходимости продления рабочих пропусков
02:00 В стране и мире
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 3,5 млн человек
01:00 В стране и мире
Президент Сербии заявил об отмене режима ЧС из-за COVID-19
00:55 В стране и мире
Эксперты ВОЗ рассказали о масштабах заражения COVID-19
00:10 В стране и мире
Глоток свежего воздуха: Европа приступает к ослаблению карантинных мер
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
02:19 В стране и мире
Астрономы обнаружили на просторах Млечного Пути необычный радиосигнал
02:03 В стране и мире
Московские власти напомнили о необходимости продления рабочих пропусков
00:55 В стране и мире
Эксперты ВОЗ рассказали о масштабах заражения COVID-19
23:16 В стране и мире
За сутки в Москве от COVID-19 умерли еще 35 человек
22:52 В стране и мире
Репетиция воздушной части Парада Победы пройдет в Москве 4 мая
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученый объяснил, как не заразиться коронавирусом через пищу
Видео
Финальный аккорд: Минобороны РФ обнародовало рассекреченные документы к 75-летию взятия Берлина
Обнаружена неожиданная опасность медицинских масок
Видео
Урчит как ЗИЛ: ручной медведь поразил пользователей Сети
Видео
«Потеря обоняния и утомляемость»: врач рассказал, как проявляются первые признаки COVID-19
Видео
Форпост на Крайнем Севере: как устроена военная база РФ «Арктический трилистник»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.