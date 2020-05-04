Московские власти напомнили о необходимости продления рабочих пропусков

Электронные пропуска для работающих граждан необходимо продлить, сделать это можно на сайте nedoma.mos.ru до 4 мая включительно. Об этом москвичам напомнили в столичном Департаменте информационных технологий.

В противном случае срок действия разрешительных документов истечет и придется оформлять новые. Цифровые пропуска необходимы для следования к месту работы и домой.

«С полуночи 5 мая эта услуга будет недоступна, придется создавать уже новый пропуск для рабочих поездок по городу», - сообщили в департаменте.

Процедура продления цифрового пропуска не займет много времени, напомнили специалисты. После того, как пользователь перейдет на сайт nedoma.mos.ru, необходимо нажать зеленую кнопку «Продлить цифровой пропуск», после чего внести в соответствующее поле данные прежнего цифрового документа.

В завершении нужно пройти авторизацию через смс-сообщение. Новый код из 16 символов необходимо распечатать или сохранить на телефон и иметь при себе на случай выборочной проверки сотрудниками правоохранительных органов.

Цифровые пропуска были введены в Москве и Подмосковье с 15 апреля. Заказать пропуск можно на портале mos.ru. Он представляет собой специальный код, который состоит из цифр и букв. Он необходим как для тех, кто передвигается на личном автомобиле, так и для пассажиров общественного транспорта.

В этот период в общественном транспорте вход будет доступен только по карте «Тройка», которая привязана к цифровому пропуску. Автомобилистов - нарушителей режима будут выявлять при помощи камер видео- и фотофиксации. Данный формат контроля подхватили и некоторые регионы страны.