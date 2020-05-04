Саакашвили анонсировал свое назначение в правительстве Украины

В ближайшие дни Владимир Зеленский объявит о назначении на какую-либо должность в структуре украинской власти Михаила Саакашвили. Об этом рассказал сам бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области в понедельник, 4 мая, в эфире телеканала «Украина 24».

«Об этом назначении сам президент объявит в ближайшие дни», - заявил Саакашвили.

Он добавил, что консультировался по этому вопросу с Владимиром Зеленским, его администрацией и парламентскими лидерами. Саакашвили отметил, что президент Украины рассматривает разные варианты назначения.

В конце апреля Михаил Саакашвили заявил, что получил от Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по реформам. После этого он подготовил свою программу неотложных мер, которую представил в Верховной Раде. Позднее бывший президент Грузии рассказал о новом поручении от главы Украины. Сообщалось, что Саакашвили займется переговорами с МВФ.